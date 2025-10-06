Auswärtssieg Hellas 2

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewinnt unsere 2. Mannschaft das Auswärtsspiel gegen SC TB Rambach verdient mit 1:2 und nimmt die drei Punkte mit nach Schierstein!

Auch wenn Rambach in der Nachspielzeit (90.+6) noch den Anschlusstreffer erzielte, ließen unsere Jungs nichts mehr anbrennen und brachten den Auswärtssieg souverän über die Zeit.

Nach einer intensiven Anfangsphase übernahm Hellas immer mehr die Kontrolle und wurde in der 40. Minute mit dem Führungstreffer durch Christos Vasileiadis belohnt. 💪🏼 In der zweiten Halbzeit erhöhte das Team weiter den Druck – und Charalampos Varouchakis sorgte in der 75. Minute mit seinem Treffer für das 0:2. ⚽️🔥

Das Trainerteam um Daniel Zeller zeigte sich nach dem Schlusspfiff rundum zufrieden:

„Wir sind stolz auf die Einstellung, den Kampfgeist und den Teamzusammenhalt unserer Jungs. Es war wichtig, auch mal durch schwierige Phasen zu gehen und daraus zu lernen. Solche Erfahrungen machen uns stärker.“

Trotz einiger negativer Erlebnisse in den letzten Wochen bleibt die Richtung klar:

👉🏼 Wir glauben an unsere Jungs – immer!

👉🏼 Wir stehen zusammen – als Einheit!

👉🏼 Und wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben!

Trainer Zeller fasst es passend zusammen:

„Ich bin optimistisch und zähle auf meine Jungs – jeder einzelne von ihnen hat heute gezeigt, was in ihm steckt. Ich bin unheimlich stolz auf das Team!“ 💙🤍

Torschützen:

⚽️ 40’ Christos Vasileiadis

⚽️ 75’ Charalampos Varouchakis

Endstand: SC TB Rambach 1️⃣ : 2️⃣ FSV Hellas Schierstein II

3 Punkte – verdient, erkämpft, erarbeitet!

#HellasFamilie #Auswärtssieg #Teamgeist #HellasZwei #WirGlaubenDran #JedenTagEinBisschenBesser 💪🏼