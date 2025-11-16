Auswärtssieg! 🔴⚪️🔥für TuS Eintracht Bielefeld II

Auswärtssieg für TuS Eintracht Bielefeld II – Starker Auftritt nach der Pause
TuS Eintracht Bielefeld II sicherte sich im schweren Auswärtsspiel bei TuS Union Vilsendorf einen verdienten 2:1-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Hälfte entwickelte sich ein intensives Match, in dem die Gäste besonders nach dem Seitenwechsel überzeugten.
Der Führungstreffer fiel in der 51. Minute – und was für ein Tor! Ein echtes Traumtor, das ohne Zweifel ein Kandidat für das Tor des Monats ist. Nur zwei Minuten später legte Eintracht nach und erhöhte auf 2:0. Beide Treffer brachten Ruhe und Kontrolle ins Spiel der Gäste, die zunehmend dominant auftraten.
Erst in der Schlussminute gelang Vilsendorf der Anschluss zum 1:2, ein Treffer, der aus Sicht der Gäste absolut vermeidbar war – am Ende jedoch ohne Einfluss auf den verdienten Auswärtssieg blieb.
Trainer Tomislav Tadic zeigte sich nach dem Schlusspfiff sehr zufrieden:
„Es war ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Wir haben über weite Strecken, besonders in der zweiten Halbzeit, richtig gut gespielt. Das Gegentor war unnötig, dennoch bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.“
Mit diesem wichtigen Auswärtssieg unterstreicht TuS Eintracht Bielefeld II seine gute Form und zeigt, dass mit der Mannschaft auch in dieser Saison jederzeit zu rechnen ist.