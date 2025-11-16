Auswärtssieg! 🔴⚪️🔥für TuS Eintracht Bielefeld II

TuS Eintracht Bielefeld II sicherte sich im schweren Auswärtsspiel bei TuS Union Vilsendorf einen verdienten 2:1-Erfolg. Nach einer torlosen ersten Hälfte entwickelte sich ein intensives Match, in dem die Gäste besonders nach dem Seitenwechsel überzeugten.

Der Führungstreffer fiel in der 51. Minute – und was für ein Tor! Ein echtes Traumtor, das ohne Zweifel ein Kandidat für das Tor des Monats ist. Nur zwei Minuten später legte Eintracht nach und erhöhte auf 2:0. Beide Treffer brachten Ruhe und Kontrolle ins Spiel der Gäste, die zunehmend dominant auftraten.

Erst in der Schlussminute gelang Vilsendorf der Anschluss zum 1:2, ein Treffer, der aus Sicht der Gäste absolut vermeidbar war – am Ende jedoch ohne Einfluss auf den verdienten Auswärtssieg blieb.