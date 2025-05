Auswärtssieg für SV AKM Köln – 4:2-Erfolg nach langer Durststrecke

Armin Kechavarz brachte SV AKM in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erhöhten Anil Mahir Alagöz in der 59. Minute mit seinem ersten Saisontor und Chris Mbenga nur zwei Minuten später auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Armin Kechavarz in der 73. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages. Endstand nach 90 Minuten 4:2.

Co-Trainer Nick Backhaus zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Geschlossene Mannschaftsleistung, die Jungs haben sich selbst belohnt.“

Das Spiel verlief fair, und SV AKM Köln darf nach diesem verdienten Sieg wieder Hoffnung schöpfen.