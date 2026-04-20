Auswärtssieg für Münzesheim von Claudio Caliendo · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

Am 20. Spieltag traf die FZG auswärts auf den TSV Rinklingen. Aus Tabellenpositionssicht reiste die FZG als klarer Favorit an. Im Vergleich zur Vorwoche, ersetzte Philipp Kaaz im Mittelfeld Janne Zorn. Auf schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Partie, in der die Elf um Kapitän Nicolai Manz spielbestimmend war, ihre Überlegenheit jedoch lange nicht in Tore umwandeln konnte. Die mangelhafte Chancenverwertung verhinderte zunächst eine frühzeitige Führung. Besonders Jannic Petri und Christopher Oberst hätten ihre Mannschaft in den ersten 30 Minuten in Führung bringen können, ließen ihre Möglichkeiten jedoch zunächst ungenutzt.

Erst in der 38. Minute fiel der längst überfällige Treffer. Jannic Petri brachte die Münzesheim nach einer starken Phase in Führung. Kurz vor der Pause legte die FZG nach. Eine präzise Flanke durch Christopher Oberst fand erneut Jannic Petri, der den Ball zum 0:2 (45.) verwertete - – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt für die FZG. Der zweifache Torschütze Jannic Petri wurde in der Halbzeit durch Felix Schmidt ersetzt.