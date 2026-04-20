Auswärtssieg für Münzesheim

Am 20. Spieltag traf die FZG auswärts auf den TSV Rinklingen. Aus Tabellenpositionssicht reiste die FZG als klarer Favorit an. Im Vergleich zur Vorwoche, ersetzte Philipp Kaaz im Mittelfeld Janne Zorn.
Auf schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Partie, in der die Elf um Kapitän Nicolai Manz spielbestimmend war, ihre Überlegenheit jedoch lange nicht in Tore umwandeln konnte. Die mangelhafte Chancenverwertung verhinderte zunächst eine frühzeitige Führung. Besonders Jannic Petri und Christopher Oberst hätten ihre Mannschaft in den ersten 30 Minuten in Führung bringen können, ließen ihre Möglichkeiten jedoch zunächst ungenutzt.
Erst in der 38. Minute fiel der längst überfällige Treffer. Jannic Petri brachte die Münzesheim nach einer starken Phase in Führung. Kurz vor der Pause legte die FZG nach. Eine präzise Flanke durch Christopher Oberst fand erneut Jannic Petri, der den Ball zum 0:2 (45.) verwertete - – ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt für die FZG.
Der zweifache Torschütze Jannic Petri wurde in der Halbzeit durch Felix Schmidt ersetzt.
Auch im zweiten Durchgang blieb der TSV Rinklingen offensiv weitgehend harmlos. Die Gastgeber beschränkten sich auf konsequente Defensivarbeit und versuchten ihr Glück über lange Bälle, ohne dabei ernsthafte Torgefahr zu entwickeln. Durch mehrere Wechsel nahm das Spieltempo insgesamt etwas ab, doch die FZG behielt die Kontrolle.
In der 81. Minute sorgte Felix Schmidt mit dem Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Christopher Oberst, der in der 90. Minute mit einem feinen Chipball den Treffer zum 0:4 Endstand veredelt.
Ein souveräner Auswärtssieg für die Mannschaft von René Lahr, der bei besserer Chancenverwertung auch noch höher hätte ausfallen können. Durch den Auswärtssieg bleibt man dem Tabellenführer aus Gondelsheim dicht auf den Fersen.
Am kommenden Sonntag empfängt die FzG Münzesheim den FC Flehingen II. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.