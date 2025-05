Auswärtssieg für die Fortuna

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

In der 55. Minute sah Julian von Ballendorf die Rote Karte wegen einer Beleidigung – ein Wendepunkt im Spiel. Kurz darauf hatte Louis nach starkem Pass von Staude die Chance auf das dritte Tor, traf aber nur den Innenpfosten.

Ballendorf sicherte sich auswärts einen verdienten 2:1-Sieg gegen Nersingen. Bereits früh stellte Louis die Weichen auf Sieg: In der 12. Minute versenkte er einen traumhaften Freistoß unhaltbar im Winkel. Nur drei Minuten später legte er mit einem weiteren direkten Freistoß nach – 0:2 für Ballendorf. In der 30. Minute hielt Robin mit zwei Glanzparaden Ballendorf im Spiel. Zur Pause stand es verdient 0:2.

Ballendorf reagierte mit mehreren Wechseln: In der 70. Minute kam Mathis für Moritz, in der 79. Jan David für Doppeltorschütze Louis. Nersingen kam offensiv besser ins Spiel, scheiterte jedoch u. a. mit einem Freistoß, der direkt in der Mauer landete. Kurz vor Schluss wechselte Ballendorf weiter: Christi ersetzte Staude (85.), Martin kam für Flo (89.).

Trotz Unterzahl und Druck von Nersingen brachte Ballendorf die knappe Führung über die Zeit und gewann verdient mit 2:1.