Auswärtssieg für die Eisenbahner SV mit neun Mann

Der Schiedsrichter verteilte früh mehrere Gelbe Karten, was das Spielgeschehen der Eisenbahner spürbar beeinflusste. In der 32. Minute war es erneut Oliver, der nach Vorlage von Robert seinen Gegenspieler stehen liess und zur 1:2-Führung einschoss. In der 42. Minute dann der Rückschlag: Tim sah nach einem Foul die zweite Gelbe Karte und wurde vom Platz gestellt. Doch trotz Unterzahl blieb die Offensive gefährlich – in der 45. Minute bediente Jaro Oliver erneut auf der linken Seite und dieser schloss wieder souverän ab. Damit war sein Hattrick bereits in der ersten Halbzeit perfekt. Mit einem Mann weniger führten die Eisenbahner zur Pause verdient mit 1:3.

Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Jaro nach einem Steilpass von David auf 1:4. In der 55. Minute spielte Andy quer auf Yves, der aus der Distanz zum 1:5 verwandelte. Trotz Unterzahl zeigten die Gäste weiterhin starke Moral und kombinierten sich mutig nach vorne. Weisslingen verkürzte in der 63. Minute auf 2:5. Kurz darauf parierte Jannik stark einen Elfmeter und hielt so die komfortable Führung fest. In der 83. Minute fiel das 3:5. In der 89. Minute sah Torwart Jannik nach einem Kommentar zweimal Gelb und wurde ebenfalls vom Platz gestellt. Nun mit zwei Spielern weniger mussten die Eisenbahner dem Druck standhalten. In der 98. Minute gelang Weisslingen noch der Anschlusstreffer zum 4:5, doch der knappe Vorsprung reichte bis zum Schlusspfiff.