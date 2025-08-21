Auswärtssieg für den TSV Waldtrudering

Der Ball rollt wieder: Am kommenden Wochenende startet die Liga in die neue Saison und verspricht gleich zu Beginn spannende Begegnungen. Den Auftakt macht am Samstag, den 23. August 2025, um 17:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Steinhöring und dem TSV Waldtrudering. Beide Teams wollen mit einem Auftaktsieg ein erstes Ausrufezeichen setzen.
Am Sonntag, den 24. August 2025, folgt ein Fußballmarathon mit packenden Partien:
••15:00 Uhr: Gleich drei Partien versprechen heiße Duelle am Nachmittag: SC Baldham-Vaterstetten gegen SK Srbija München, FC Phönix München trifft auf SV Zamdorf 1974 und der FC Rot-Weiss Oberföhring misst sich mit SV Helios-Daglfing.
Der TSV Waldtrudering hat am Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Steinhöring auswärts mit 3:0 besiegt. Vor 100 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Sigl eine starke Leistung gegen das Team von Thomas Rotherbl.
Das Spiel begann ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm Waldtrudering die Kontrolle. In der 35. Minute erzielte Florian Schuster das verdiente 0:1 nach einer sehenswerten Kombination. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Leonard Mayer (45.+1) mit einem platzierten Schuss auf 0:2.
Nach der Pause knüpfte Waldtrudering nahtlos an die starke erste Hälfte an. Bereits in der 51. Minute sorgte erneut Leonard Mayer mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen und ließen keine nennenswerten Chancen des TSV Steinhöring zu.
Der TSV Waldtrudering präsentierte sich in bestechender Form und gewann verdient mit 3:0. Besonders die Doppelpack-Leistung von Leonard Mayer und das Führungstor von Florian Schuster waren entscheidend. Steinhöring fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel der Gäste.