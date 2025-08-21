Auswärtssieg für den TSV Waldtrudering

Der Ball rollt wieder: Am kommenden Wochenende startet die Liga in die neue Saison und verspricht gleich zu Beginn spannende Begegnungen. Den Auftakt macht am Samstag, den 23. August 2025, um 17:00 Uhr das Duell zwischen dem TSV Steinhöring und dem TSV Waldtrudering. Beide Teams wollen mit einem Auftaktsieg ein erstes Ausrufezeichen setzen.

Am Sonntag, den 24. August 2025, folgt ein Fußballmarathon mit packenden Partien:

13:15 Uhr: TSV Trudering empfängt den ambitionierten TSV Oberpframmern.

14:30 Uhr: Zeitgleich treffen der TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf den TSV Ottobrunn sowie die SpVgg 1906 Haidhausen auf den FC Anzing Parsdorf – zwei Begegnungen, die für reichlich Spannung sorgen dürften.

••15:00 Uhr: Gleich drei Partien versprechen heiße Duelle am Nachmittag: SC Baldham-Vaterstetten gegen SK Srbija München, FC Phönix München trifft auf SV Zamdorf 1974 und der FC Rot-Weiss Oberföhring misst sich mit SV Helios-Daglfing.