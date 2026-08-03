 2026-08-03T09:43:42.777Z

Spielbericht

Auswärtssieg für den TSV 08 Lehrberg

Vereinsnachricht

von Tobias Wieder · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

AK3
Lehrberg
Dombühl II

Gestern, 13:00 Uhr
FC Dombühl
FC DombühlDombühl II
TSV 1908 Lehrberg
TSV 1908 LehrbergLehrberg
0
3
Abpfiff

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Der TSV Lehrberg hatte dabei mehr Spielanteile und Ballbesitz, während Dombühl defensiv kompkat stand.

Mit einigen schön herausgespielten Angriffen erarbeitete sich der TSV ein verdiente 2:0 Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dombühl durch Konter & Standarts gefährlich, doch Lehrberg legte früh das 3:0 nach.

In der Folge wären weitere Treffer möglich gewesen, allerdings fehlte im Abschluss die letzte konsequenz und Genauigkeit.

Ein verdienter Auswärtssieg für den TSV 08 Lehrberg