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Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Der TSV Lehrberg hatte dabei mehr Spielanteile und Ballbesitz, während Dombühl defensiv kompkat stand.
Mit einigen schön herausgespielten Angriffen erarbeitete sich der TSV ein verdiente 2:0 Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dombühl durch Konter & Standarts gefährlich, doch Lehrberg legte früh das 3:0 nach.
In der Folge wären weitere Treffer möglich gewesen, allerdings fehlte im Abschluss die letzte konsequenz und Genauigkeit.
Ein verdienter Auswärtssieg für den TSV 08 Lehrberg