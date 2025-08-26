Auswärtssieg für den SC Düdingen

Die Frauen des SC Düdingen reisten am zweiten Spieltag in die Innerschweiz zum FC Luzern.

Von Beginn an übernahmen die Senslerinnen das Spieldiktat und drückten der Partie ihren Stempel auf. Mit variablen Kombinationen kamen sie immer wieder gefährlich vors Tor, konnten sich aber zunächst nicht belohnen.

In der 5. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball von Lena Schneuwly köpfte Melissa Macheret zur verdienten 1:0-Führung ein. Auch danach suchte Düdingen konsequent den nächsten Treffer, doch fehlte es entweder an Präzision im Abschluss oder am letzten Pass. Insgesamt zeigte das Team eine sehr starke erste Halbzeit, ganz anders als noch beim Saisonauftakt. Die Luzernerinnen wurden lediglich einmal gefährlich, eine Unkonzentriertheit konnte jedoch gemeinsam bereinigt werden.

Zehn Minuten vor der Pause folgte das 2:0: Wieder war es Schneuwly mit einer scharfen Hereingabe, diesmal verwandelte Larissa Loretan direkt. Mit dieser hochverdienten Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Düdingerinnen auf die Entscheidung, liessen jedoch mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt. Luzern kam nur vereinzelt vors Tor, vor allem bei Standardsituationen, wo sie am gefährlichsten agierten. Insgesamt blieb die Partie hart umkämpft, die Zweikämpfe wurden von beiden Seiten mit viel Einsatz geführt. In dieser Phase hätte Düdingen durchaus einen Elfmeter zugesprochen bekommen können, doch der Schiedsrichter entschied anders.

Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Luzern noch der Anschlusstreffer zum 1:2 – eine Szene, die so gar nicht zum Spielverlauf passte. Direkt danach erfolgte der Schlusspfiff.

Trotz des späten Gegentreffers bleibt das Fazit klar: ein starker, geschlossener Auftritt und drei absolut verdiente Punkte für die SC Düdingen Frauen.