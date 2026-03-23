Auswärtssieg für den FC Walheim

Der FC Walheim konnte im Auswärtsspiel bei Nordeifel II einen souveränen 5:1-Erfolg einfahren. Zur Halbzeit stand es bereits 2:0 für den FC.

In einer über weite Strecken klar dominierten Partie zeigte die Mannschaft nur in der Anfangsphase leichte Unsortiertheiten. Diese konnten jedoch schnell abgelegt werden, sodass Walheim zunehmend die Kontrolle über das Spiel übernahm und sich zahlreiche Torchancen erarbeitete.