Auswärtssieg für den FC Walheim

Der FC Walheim konnte im Auswärtsspiel bei Nordeifel II einen souveränen 5:1-Erfolg einfahren. Zur Halbzeit stand es bereits 2:0 für den FC.
In einer über weite Strecken klar dominierten Partie zeigte die Mannschaft nur in der Anfangsphase leichte Unsortiertheiten. Diese konnten jedoch schnell abgelegt werden, sodass Walheim zunehmend die Kontrolle über das Spiel übernahm und sich zahlreiche Torchancen erarbeitete.
Trotz des deutlichen Endergebnisses von 5:1 blieb die Chancenverwertung ein kleiner Kritikpunkt, da das Ergebnis bei konsequenterer Nutzung der Möglichkeiten noch höher hätte ausfallen können.
Dennoch unterstrich das Team einmal mehr seine starke Form und zeigte, warum es in dieser Saison weiterhin im oberen Tabellenbereich mitspielt.
Mit viel Selbstvertrauen richtet sich der Blick nun auf das kommende Derby gegen Lichtenbusch, in dem der FC Walheim die nächsten wichtigen Punkte einfahren möchte.