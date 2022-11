Auswärtssieg für 2. Mannschaft

So., 20.11.2022, 14:45 Uhr

Die 2. Mannschaft hat die Negativserie auf fremden Plätzen beendet und landete bei der 2. Mannschaft der SG Stupferich einen 3:1 – Erfolg. Unsere Elf war von Anfang an spielbestimmend und erzielte durch Nico Ruppenstein und Simon Hornungdie ersten beiden Treffer des Spiels. Nach einem Missverständnis in der TSV – Hintermannschaft kamen die Gastgeber auf 1:2 heran, doch Tobias Steigert stellte kurz vor dem Halbzeitpfiff den alten Abstand wieder her. Nach dem Wechsel verflachte die Partie etwas, es passierte nicht mehr viel Nennenswertes, sodass es beim 3:1 – Erfolg der Ruppenstein – Elf blieb.

Aufstellung TSV: Mess, M. Weber, J. Weber (ab 85. N. Krämer), Schales, Heck, Gomero, Arnejo Calvino (ab 77. Limpert), Steigert, Kraft (ab 73. Rappold), Ruppenstein (ab 83. essig), Hornung