Auswärtssieg erkämpft - der SVM startet mit drei Punkten!

Gestern, 19:00 Uhr BSV Kickers Emden Kick. Emden SV Meppen SV Meppen 0 1 Was für ein Auftakt in Emden! Unser SVM holt sich in einem richtig intensiven Spiel den 1:0-Auswärtssieg und das gegen einen Gegner, der alles andere als Laufkundschaft war.

Wir starten bärenstark rein, treten direkt wie der Favorit auf und haben die ersten richtig guten Chancen. Da war viel drin, aber wie so oft: erst Pech, dann ein bisschen Unvermögen vorm Tor. Emden kommt eigentlich erst ins Spiel, nachdem sie verletzungsbedingt wechseln mussten (an der Stelle: gute Besserung!). Danach wird’s ausgeglichener, beide Defensiven stehen stabil, also wenig Highlights, aber dafür ein Regionalliga-Spiel auf überdurchschnittlichem Niveau. Zwei Teams, die Fußball spielen können, haben sich weitgehend neutralisiert. Die zweite Hälfte dann komplett andersrum: Plötzlich drückt Emden, wir stehen tief und müssen richtig kämpfen. Aber was unsere Defensive da abliefert - jeder wirft sich rein, jeder Ball wird mit Leidenschaft verteidigt. Irgendwann kriegen wir wieder mehr Ruhe rein, haben mehr Ballbesitz, aber vorne bleibt’s weiter mager.