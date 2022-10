Auswärtssieg der SG Dreistern / Feldkirchen in Grasbrunn

Nach zwei eher mäßigen Partien konnten die Männer aus Trudering / Feldkirchen wieder punkten. Beim TSV Grasbrunn erkämpfte man sich ein verdientes 2:4.

Gegen relativ hochstehende Grasbrunner war es erstmal gar nicht so einfach die Ketten der Grasbrunner zu überspielen. Die ersten 10 Minuten spielte sich fast alles im Mittelfeld ab. Und so kam es, dass das erste Tor des Spiels nach einem Standard viel: nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld konnte Marc Evers zuerst für die SG einnetzen und brachte die SG in Führung.

Nur 8 Minuten später bolzte der Grasbrunner Verteidiger den Ball nach vorne. Die tiefstehende Sonne und ein auf stumpfem Geläuf überraschend hoch hüpfender Ball, überraschten auch den Keeper der Gäste. Der heimische Stürmer hatte anschließend kaum Probleme den Spielstand auf 1:1 zu stellen.

Das Spiel war wieder offen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Ein schwer zu bespielender Rasen brachte beide Mannschaften in technische Schwierigkeiten. Auch Ausrutscher sorgten für Überraschungsmomente und schalteten das Spiel immer wieder in Gegenangriffe. Kurz vor der Halbzeit konnte Volkan Balik sehenswert nach einer scharf getretenen Ecke mit dem Kopf zum 1:2 Halbzeitstand einnicken.