Auswärtssieg beim VfB - Oberweimar gewinnt 2:1

Im erwartet schweren Auswärtsspiel bei der Landesklasse-Reserve vom VfB Apolda behielten unsere Herren einen kühlen Kopf und gewannen am Ende verdient mit 2:1. Der Gegner bezog vom Anstoß an mit allen Spielern Stellung vor dem eigenen 16er und es entwickelte sich somit ein Spiel mit überwiegendem Ballbesitz für den VfB. Erstmals von Beginn an spielte Flo Wolter für unsere Herren und er testete auch direkt den gegnerischen Keeper. Die Größe Chance behielt Tim Carstens mit einem wunderschönen Kopfball an den Pfosten. Es dauerte letztlich bis zur 32. Minute, ehe Damien Menzel nach Vorlage von Lenny Prohl das 1:0 sehenswert markierte.



Sein Schlenzer landete im langen Eck. Weitere gute Möglichkeiten wurden ausgelassen, sodass Apolda immer im Spiel blieb. Dies rächte sich in der 50. Minute, als ein unnötiger Freistoß aus dem Halbfeld am langen Pfosten eingenickt wurde - 1:1. Tim Carstens egalisierte dies in der 60. Minute per Elfmeter nach Foul an Damien Menzel - 2:1. Die Schlussphase war dann wild: Sebastian Jauß und Johannes Kuhn hatten noch beste Gelegenheiten, das 3:1 herzustellen. Doch auch Apolda warf dann alles nach vorne und versuchte noch, das Remis zu erreichen. Am Ende pfiff der solide Schieri Johann Scharf ab und es blieb beim 2:1. Kommende Woche geht’s zum Pokalspiel nach Wickerstedt.