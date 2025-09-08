 2025-09-04T13:21:47.781Z

Auswärtssieg beim TSV Berkheim!

TSV Berkheim – TSV Weilheim/Teck 0:1 (0:0)

Unsere Erste bleibt in der Bezirksliga auf Kurs! Beim schwierigen Auswärtsspiel in Berkheim zeigte das Team eine reife und stabile Leistung – gekrönt vom goldenen Treffer durch Co-Trainer Mike Tausch, der nach Flanke von Fabio Santoro per Kopf in der 69. Minute einnetzte. 🙌

Der lange Rasenplatz verlangte uns alles ab, doch mit viel Geduld, spielerischer Kontrolle und sicherer Defensive konnten wir uns die drei Punkte verdienen. 👊

👉 Erster Saisonsieg ohne Gegentor
👉 Zweiter Dreier im dritten Spiel
👉 Weiter geht's am Dienstag im Bezirkspokal und Freitag beim Flutlichtderby gegen den VfL Kirchheim im Lindachstadion! 🔥

Gianni MantineoAutor