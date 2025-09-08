🟥⚪ Auswärtssieg beim TSV Berkheim! ⚽💪

TSV Berkheim – TSV Weilheim/Teck 0:1 (0:0)



Unsere Erste bleibt in der Bezirksliga auf Kurs! Beim schwierigen Auswärtsspiel in Berkheim zeigte das Team eine reife und stabile Leistung – gekrönt vom goldenen Treffer durch Co-Trainer Mike Tausch, der nach Flanke von Fabio Santoro per Kopf in der 69. Minute einnetzte. 🙌



Der lange Rasenplatz verlangte uns alles ab, doch mit viel Geduld, spielerischer Kontrolle und sicherer Defensive konnten wir uns die drei Punkte verdienen. 👊



👉 Erster Saisonsieg ohne Gegentor

👉 Zweiter Dreier im dritten Spiel

👉 Weiter geht's am Dienstag im Bezirkspokal und Freitag beim Flutlichtderby gegen den VfL Kirchheim im Lindachstadion! 🔥



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #auswärtssieg #bezirksliga #matchday #teamwork #weilheimgewinnt