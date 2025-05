Auswärtssieg beim Tabellenzweiten

Im schweren Auswärtsspiel in Neenstetten beim aktuellen Tabellenzweiten zeigte unsere Mannschaft eine sehr starke Leistung und konnte sich demzufolge auch mit wichtigen drei Auswärtspunkten belohnen. Auf hervorragendem Rasen startete die Partie flott und Hendrik Koros hatte mit seinem Distanzschuss die erste Chance der Partie. Auch danach war der SVL sehr griffig in den Zweikämpfen und konnte immer wieder ansehnlich kombinieren. Nach einer halben Stunde und einem direkten Freistoß welcher vermeintlich schon hinter der Linie war, konnte Lonsee dann doch in Führung gehen. Simon Wörz verwandelte nach Vorlage von Edi Hildermann zum 0:1 (30.). Nur wenige Minuten später das 0:2 (41.). Nach einem Eckball von Hendrik Koros konnte Edi Hildermann per Kopf die Führung noch vor der Halbzeit ausbauen.

Die Gastgeber starteten dann besser in den zweiten Durchgang und kamen nach einer Hereingabe von der rechten Seite ebenfalls per Kopf zum 1:2 (51.) Anschluss. Unser Team schaffte es aber erneut den Schalter umzulegen und Felix Stammler konnte nach einer Ecke und einem geblockten Schuss von Sven Borst zum wichtigen 1:3 (54.) abstauben. Der SVL stand nun etwas tiefer aber arbeitete sehr konzentriert im Defensivverbund und konnte so immer wieder Konterchancen kreieren. Nach einem Missverständnis in der Neenstetter Abwehr war Simon Wörz der schnellste Spieler und konnte überlegt zum 1:4 (66.) einschieben. Die Gastgeber gaben sich allerdings noch nicht geschlagen und konnte noch einmal auf 2:4 (73.) per strammem Schuss ins Eck verkürzen. Den Schlusspunkt setzte erneut Simon Wörz mit seinem dritten Treffer an diesem Tag, nach schönem Steckpass von Hendrik Koros zum 2:5 (90.).