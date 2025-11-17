Auswärtssieg beim Tabellenführer!

Für unsere Jungs ging es am Sonntag nach Öpfingen zum Tabellenführer! Mit dem Fehlen von 10! Spielern aus Kader 1 kam unsere Mannschaft sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch zu diesem schweren Auswärtsspiel. Und der Start hätte nicht schlechter laufen können. Bereits nach 3 Minuten brachte der Öpfinger Kapitän Stoß mit einer starken Einzelaktion den Favoriten in Führung. Doch unsere Mannschaft war hervorragend eingestellt, wich noch vom Matchplan ab und konnte postwendend in der 6. Minute durch Bastlic ausgleichen. Auf der rechten Seite setzte sich der top aufgelegte Grupp durch, brachte den Ball in die Mitte und Jasko konnte stramm abziehen, der Ball wurde noch abgefälscht und war somit unhaltbar. Danach drückte der Tabellenführer aus Öpfingen auf die Führung. Lukic war mit zwei starken Paraden gegen Heimbach und Herde allerdings zur Stelle und generell machten es die Hausherren zu kompliziert vor dem Tor, so dass es mit 1:1 in die Halbzeit ging.

Halbzeit zwei konnte nicht besser für unsere Mannschaft starten. Von hinten raus wurde toll herausgespielt über Ivkovic, Kasalo, Riether, bis zu Grgic, der den Ball nach rechts weiter geben konnte, wo ihn Grupp unhaltbar im langen Eck versenken konnte- 2:1! Danach drückte der Gastgeber, ohne allerdings all zu gefährlich zu werden. In der 59. Minute dann das 3:1. Güngör brachte einen Eckball auf den zweiten Pfosten, wo ihn Ivkovic wieder zurück in die Mitte köpfte, Grupp verlängerte nochmal und Grgić musste nur noch den Fuß hinhalten und stellte auf das viel umjubelte 3:1. Danach drückte Öpfingen mit wütenden Angriffen, Stoß scheiterte in der 63. Minute nochmal in einem 1gegen1 am starken Lukic, ehe er in der 69. Minute nach einem berechtigten Elfmeter auf dem tiefen Platz ausrutschte und den Ball an den Pfosten setzte. In den letzten 20 Minuten verteidigte unsere Mannschaft alles leidenschaftlich weg und sorgte immer wieder mit Kontern und Standardsituationen für Entlastung.