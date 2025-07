Auswärtssieg beim Landesligisten im ersten Test

In einem munteren Vorbereitungsspiel unterlag der TSV Bad Boll dem 1. FC Heiningen mit 2:4.

Die Gäste erwischten den besseren Start und stellten schon früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der vierten Minute brachte Alperen Karaceylan den FCH in Führung. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte wurde Karaceylan in der Spitze angespielt, drehte sich blitzschnell und verwandelte souverän zum 0:1. In der 30. Minute war es erneut Karaceylan, der nach feinem Zuspiel von Dennis Kleber seine Klasse zeigte und auf 0:2 erhöhte. Kurz vor der Pause schlug Bad Boll zurück. Fabian Falzone nutzte in der 40. Minute eine Unsicherheit in der Heininger Defensive, zog von der Strafraumkante ab und traf flach ins linke untere Eck zum 1:2-Pausenstand.