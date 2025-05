Auswärtssieg beim BSC - Oberweimar gewinnt 3:0

„Die schwersten Aufgaben, sind die Pflichtaufgaben“, sagte der Kapitän und er behielt Recht. Beim tief stehenden Gegner taten sich unsere Jungs heute eine Weile schwer. Trotz enormer Dominanz erste Halbzeit, konnte lediglich ein schöner Angriff über die linke Seite ein Tor erzwingen. Dumbadze passte herrlich in die Tiefe, Richard Herzog erlief den Ball und brachte ihn direkt zu Carstens, der mit links unhaltbar abschloss - 1:0 (33.). Da viele weitere Möglichkeiten nicht in Tore ummünzten, ging es lediglich mit dem 1:0 in die Pause. Als dann auch noch ein Elfmeter von Carstens pariert wurde (Handspiel im Strafraum), glaubte der Gegner erst recht an seine Chance im Spiel. Doch ein aufblühender Mustafa nutzte die letzten zehn Minuten für sich. Zunächst erkämpfte er einen Chipball sehenswert gegen den gegnerischen Keeper, stocherte selbst den Ball Richtung Tor und Max Köditz schoss diesen ein - 2:0 (83.). Und nur fünf Minuten später traf er selbst - nach super Kopfballvorlage von Carstens - per tollem Lupfer über den Keeper - 3:0 (88.).