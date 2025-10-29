Auswärtssieg beim Aufsteiger

Die letzten Punktspiele zwischen Weida und Borsch datieren aus der Saison 2009/2010. Von den vier bisher ausgetragenen Partien konnte Weida keine gewinnen. Aber 15 Jahre später stieß der FC Thüringen den Bock um. Vor 180 Zuschauern gewannen die Osterburgstädter im Sportpark An der Ulster in Geisa hochverdient mit 3:1. Schon nach 30 Sekunden lag die Weidaer Führung in der Luft, aber Christopher Lehmann rutschte der Ball über den Schlappen. In 10.Spielminute die nächste gute Chance. Nach einer Ecke konnten die Borscher eine ganze Reihe von Weidaer Schüssen noch blocken. Fritz Pöckel gelang aber dann doch die verdiente Weidaer Führung. Nach einem Einwurf behielt er die Übersicht und schoss ein. Es war sein erses Punktspieltor für den FC Thüringen Weida. Völlig überraschend dann der Ausgleich für den Aufsteiger. Einen aus der Weidaer Abwehr zurückspringenden Ball versenkte Fabian Goeb mit einem platzierten Flachschuss aus 18 Metern Torentfernung.

Auch nach der Pause blieb Weida dran und belohnte sich Mitte der zweiten Halbzeit. Björn Trinks brachte Weida erneut in Führung. Er stand diesmal in der Anfangsformation. In der Schlussphase sah Borschs bereits in der ersten Halbzeit verwarnter Anton Sadowski die Gelb-Rote-Karte. Der FCTW schlug noch einmal zu. Nach einem gut ausgespielten Konter war der eingewechselte Simon Fuchs erfolgreich.

Fazit: Eine starke und geschlossene Leistung der Weidaer Mannschaft, die den kurzfristigen Ausfall von Metzner, Schöneich, Paulick und Meinhardt diesmal kompensieren konnte. Die Penzel-Elf verbesserte sich damit auf Platz 3 der Tabelle und ist mit dem Zweiten FC Eichsfeld punktgleich. Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr steigt auf dem Roten Hügel das nächste Derby. Gegner ist der TSV Gera-Westvororte.