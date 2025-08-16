Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Reinhard Rehkamp
Auswärtssieg beim Aufsteiger
SV Bad Rothenfelde mit eiskalter Chancenverwertung
Im zweiten Saisonspiel musste der SV Bad Rothenfelde beim Aufsteiger 1. FCR 09 Bramsche antreten.
Nach einer vergebenen Großchance des Gastgeber schlugen die Gäste innerhalb von zehn Minuten durch Matteo Behrenswerth und Ledjon Krasniqi zweimal eiskalt zu und erspielten sich eine 2:0-Halbzeitführung. Anfang der zweiten Halbzeit gelang dem 1. FCR Bramsche durch einen herrliches Tor von Lasse-Bjarne Barz der Anschlußtreffer. Der Gastgeber kam zwar etwas besser ins Spiel, aber die offensiv starken Gäste machten nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit mit dem Treffer von Martim Monteiro Mendes den Deckel auf die Partie. Das Ergebnis entsprach den gezeigten Leistungen.
Trainerteam Marko Tredup und Stefan Balsottemeyer vom SV Bad Rothenfelde – Foto: Reinhard Rehkamp
"Bad Rothenfelde hat sich den Sieg verdient. Sie waren klar spielbestimmend. Dennoch bekommen wir die Gegentore zu einfach, oft nach eigenen Fehlern. Wir werden daran arbeiten,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Marc Filip (1. FCR 09 Bramsche).
"Wir waren von Beginn an hellwach und sind gut ins Spiel gestartet, haben früh die Kontrolle übernommen und konnten uns direkt einige Chancen herausspielen. In der 16. Minute belohnten wir uns mit dem 1:0 – ein schöner Angriff über Außen, den wir konsequent zu Ende gespielt haben. Auch danach blieben wir am Drücker, ließen den Ball gut laufen und erspielten uns weitere Möglichkeiten. In der 27. Minute erhöhten wir auf 2:0 und gingen mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel hatten wir zunächst etwas weniger Zugriff auf das Spiel. Bramsche kam besser in die Partie und hatte mit einem Pfostenschuss eine gefährliche Szene. In der 55. Minute mussten wir den Anschlusstreffer zum 1:2 hinnehmen – ein kleiner Dämpfer.
Wir blieben ruhig, fanden wieder zu unserer Linie zurück und konnten in der 63. Minute dann das 3:1 machen. Ich meine, dass der Sieg auch so verdient ist,“ lautet das Statement von Co-Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).