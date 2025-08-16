Auswärtssieg beim Aufsteiger

"Wir waren von Beginn an hellwach und sind gut ins Spiel gestartet, haben früh die Kontrolle übernommen und konnten uns direkt einige Chancen herausspielen. In der 16. Minute belohnten wir uns mit dem 1:0 – ein schöner Angriff über Außen, den wir konsequent zu Ende gespielt haben. Auch danach blieben wir am Drücker, ließen den Ball gut laufen und erspielten uns weitere Möglichkeiten. In der 27. Minute erhöhten wir auf 2:0 und gingen mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel hatten wir zunächst etwas weniger Zugriff auf das Spiel. Bramsche kam besser in die Partie und hatte mit einem Pfostenschuss eine gefährliche Szene. In der 55. Minute mussten wir den Anschlusstreffer zum 1:2 hinnehmen – ein kleiner Dämpfer.

Wir blieben ruhig, fanden wieder zu unserer Linie zurück und konnten in der 63. Minute dann das 3:1 machen. Ich meine, dass der Sieg auch so verdient ist,“ lautet das Statement von Co-Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).