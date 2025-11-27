Auswärtssieg bei Polar Pinguin: Füchse übernehmen Tabellenspitze

Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltags empfing Polar Pinguin am Mittwochabend die Füchse. Die Gäste aus Reinickendorf gingen kurz vor der Pause durch Victor Sunday in Führung, erhöhten nach der Pause durch Furkan Yildirim auf 0:2. Anders als in den Wochen zuvor hielt Polar Pinguin das Spiel jedoch offen, auch weil Joschua Schanda eine Viertelstunde vor Abpfiff verkürzen konnte. Für Punkte reichte es dennoch nicht. Die Füchse sind nun vorerst Tabellenführer.

Morgen, 19:00 Uhr SSC Südwest 1947 SSC Südwest Berliner SC Berliner SC 19:00 PUSH

Der SSC Südwest hat das 6-Punkte-Spiel gegen Empor in der Vorwoche verloren, muss gegen den Berliner SC nun eigentlich schon punkten. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Zähler. Der Berliner SC liegt nur zwei Punkte vor der Abstiegsregion, könnte ebenso Zählbares gebrauchen. ---

Topspiel in Wilmersdorf. Der Tabellenzweite empfängt den Sechsten. Doch während es für Wilmersdorf zuletzt mit zwei Siegen in der englischen Woche in der Tabelle hinauf ging, rutschte Altglienicke II mit zwei Niederlagen in Folge etwas ab. ---

Morgen, 19:30 Uhr TSV Rudow Berlin TSV Rudow SV Empor Berlin Empor Berlin 19:30 PUSH

Empor kommt mit Selbstvertrauen, sicherte sich letzte Woche wichtige Zähler gegen Südwest. Doch auch Rudow kann mit breiter Brust auftreten, gewann gegen Mariendorf mit 4:1. Drei Zähler trennen beide Teams. Kann Empor an diesem Wochenende aufschließen? ---

Sa., 29.11.2025, 13:30 Uhr Berlin Türkspor Bln Türkspor Frohnauer SC 1946 Frohnauer SC 13:30 PUSH

Türkspor und Frohnau lauern hinter der Top drei, treffen nun am Samstag aufeinander. Türkspor ist seit drei Spielen ungeschlagen, Frohnau konnte zuletzt zwei Mal in Folge 2:1 gewinnen. ---

Der SC Charlottenburg schnuppert weiter an der Tabellenspitze, auch wenn sie an diesem Wochenende ganz sicher nicht übernommen werden kann. Zudem wartet ein schweres Auswärtsspiel in Steglitz. Aber: Stern 1900 wartet seit zwei Spielen auf einen Dreier. ---

SpaKi musste sich nach einer guten Serie zuletzt mit zwei Unentschieden in Folge begnügen, empfängt nun den TSV Mariendorf. Die Gäste teilten gleich drei Mal in Folge die Punkte, verloren dann in der Vorwoche recht klar gegen Rudow. ---

Unterschiedliche Gefühlswelten beim Duell Hohen Neuendorf gegen Biesdorf. Die Hausherren warten nach starken Saisonstart seit elf Spielen auf einen Sieg. Die Fortuna hat gegen Stern und Altglienicke wichtige Punkte sammeln können. Dazwischen gab es jedoch eine herbe Klatsche gegen BW und am Dienstagabend eine Last-Minute-Niederlage gegen Wilmersdorf. ---

Staaken ist auf Rang 17 abgerutscht, konnte nach dem Sieg gegen Rudow vor vier Wochen nur noch einen Punkt holen. Blau Weiß 90 scheint sich gefangen zu haben, sammelte gegen den SCC, Biesdorf und Hohen Neuendorf zuletzt sieben Punkte und schoss dabei 13 Tore.

Für Infos der einzelnen Spiele einfach auf die jeweilige Partie klicken.

