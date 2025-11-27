 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Auswärtssieg bei Polar Pinguin: Füchse übernehmen Tabellenspitze

14. Spieltag im Überblick

Der 14. Spieltag der Berlin-Liga steht an.

---

Gestern, 19:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
1
2
Abpfiff

Im vorgezogenen Spiel des 14. Spieltags empfing Polar Pinguin am Mittwochabend die Füchse. Die Gäste aus Reinickendorf gingen kurz vor der Pause durch Victor Sunday in Führung, erhöhten nach der Pause durch Furkan Yildirim auf 0:2. Anders als in den Wochen zuvor hielt Polar Pinguin das Spiel jedoch offen, auch weil Joschua Schanda eine Viertelstunde vor Abpfiff verkürzen konnte. Für Punkte reichte es dennoch nicht. Die Füchse sind nun vorerst Tabellenführer.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
19:00

Der SSC Südwest hat das 6-Punkte-Spiel gegen Empor in der Vorwoche verloren, muss gegen den Berliner SC nun eigentlich schon punkten. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Zähler. Der Berliner SC liegt nur zwei Punkte vor der Abstiegsregion, könnte ebenso Zählbares gebrauchen.

---

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
19:30

Topspiel in Wilmersdorf. Der Tabellenzweite empfängt den Sechsten. Doch während es für Wilmersdorf zuletzt mit zwei Siegen in der englischen Woche in der Tabelle hinauf ging, rutschte Altglienicke II mit zwei Niederlagen in Folge etwas ab.

---

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
19:30

Empor kommt mit Selbstvertrauen, sicherte sich letzte Woche wichtige Zähler gegen Südwest. Doch auch Rudow kann mit breiter Brust auftreten, gewann gegen Mariendorf mit 4:1. Drei Zähler trennen beide Teams. Kann Empor an diesem Wochenende aufschließen?

---

Sa., 29.11.2025, 13:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
13:30

Türkspor und Frohnau lauern hinter der Top drei, treffen nun am Samstag aufeinander. Türkspor ist seit drei Spielen ungeschlagen, Frohnau konnte zuletzt zwei Mal in Folge 2:1 gewinnen.

---

Sa., 29.11.2025, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
13:30

Der SC Charlottenburg schnuppert weiter an der Tabellenspitze, auch wenn sie an diesem Wochenende ganz sicher nicht übernommen werden kann. Zudem wartet ein schweres Auswärtsspiel in Steglitz. Aber: Stern 1900 wartet seit zwei Spielen auf einen Dreier.

---

So., 30.11.2025, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
11:30live

SpaKi musste sich nach einer guten Serie zuletzt mit zwei Unentschieden in Folge begnügen, empfängt nun den TSV Mariendorf. Die Gäste teilten gleich drei Mal in Folge die Punkte, verloren dann in der Vorwoche recht klar gegen Rudow.

---

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
13:00

Unterschiedliche Gefühlswelten beim Duell Hohen Neuendorf gegen Biesdorf. Die Hausherren warten nach starken Saisonstart seit elf Spielen auf einen Sieg. Die Fortuna hat gegen Stern und Altglienicke wichtige Punkte sammeln können. Dazwischen gab es jedoch eine herbe Klatsche gegen BW und am Dienstagabend eine Last-Minute-Niederlage gegen Wilmersdorf.

---

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
14:00

Staaken ist auf Rang 17 abgerutscht, konnte nach dem Sieg gegen Rudow vor vier Wochen nur noch einen Punkt holen. Blau Weiß 90 scheint sich gefangen zu haben, sammelte gegen den SCC, Biesdorf und Hohen Neuendorf zuletzt sieben Punkte und schoss dabei 13 Tore.

---

__________________________________________________________________________________________________

27.11.2025, 14:30 Uhr
