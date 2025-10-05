Auswärtssieg bei der TSG Schnaitheim II

Im Duell mit der zweiten Mannschaft der TSG Schnaitheim war man zu Beginn bereits sehr gut im Spiel. Das Übergewicht im Ballbesitz setzte man über außen stark um, zum Beispiel beim 0:1 in der 13.Minute. Nach Flanke über die rechte Seite wurde der Ball zwar noch abgewehrt, flog aber vor die Füße von Kelmendi und dieser sorgte für die Führung. Im weiteren Verlauf war man weiter die spielbestimmende Mannschaft, jedoch kam die TSG über ihren groß gewachsenen Stürmer immer wieder zu Szenen rund um den Unterkochener Sechzehner. Nach Einwurf der Hausherren nahm Klotzbücher den Ball per Volley und dieser prallte vom Lattenkreuz direkt vor die Füße von Luis May, der den Ausgleich damit erzielte. Bis zur Halbzeit ließ man wenig anbrennen, konnte selbst aber auch kaum weitere Akzente setzen. Nur die Kopfballchance von Felix Kaiser hätte zum Erfolg führen müssen, doch es blieb beim Remis. Nach dem Seitenwechsel ging man erneut in Führung, diesmal durch einen Freistoß von Lukas Feuchter und anschließender „Kopfball-Verlängerung“ von Jonathan Stütz. In den letzten rund 40 Minuten schlief das Spiel etwas ein, wobei man weiter klare Konterchancen hatte. Das 1:3 fiel dann erneut nach Freistoß, diesmal von Sokol Lutfiu über Felix Kaiser zum TSG-Verteidiger Haidar, der den Ball unglücklich im eigenen Tor versenkte. Kurz vor Schluss gab es dann noch Elfmeter nach Foul an Kaiser. Die Chance zum 1:4 ließ sich Sokol Lutfiu nicht nehmen und am Ende gewann man völlig verdient in Schnaitheim.