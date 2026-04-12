Auswärtssieg: Balzfeld/Horrenberg gewinnt Partie in Handschuhsheim

Balzfeld/Horrenberg hat nach zuletzt eher weniger erfolgreichen Wochen wieder in die Erfolgsspur gefunden und sich auswärts bei der SPG DJK RW Handschuhsheim 2/ASC Neuenheim 4 mit 3:2 durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten allerdings einen Blitzstart und gingen bereits in der 1. Minute durch Kassin in Führung. Balzfeld/Horrenberg zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und antwortete. So glich Petcu in der 14. Minute zum 1:1 aus. Nach einer halben Stunde drehte Schmitt (30.) die Partie zugunsten der Gäste. Doch noch vor der Pause kam Handschuhsheim/Neuenheim zurück ins Spiel und stellte auf 2:2. Im zweiten Durchgang hielt sich dieser Spielstand über eine längere Zeit. In der Schlussphase belohnte sich gleichwohl Balzfeld/Horrenberg. Denn Monkam erzielte in der 77. Minute den Treffer zum 3:2 und sicherte seiner Mannschaft damit drei wichtige Punkte. Mit diesem Erfolg beenden die Gäste hoffentlich ihre Negativserie und konnten wieder Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben tanken.