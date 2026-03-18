Auswärtssieg aus der Hand gegeben

Es entwickelte sich zunächst eine kampfbetonte Partie mit vielen Freistößen auf beiden Seiten. Erst nach einer halben Stunde bekam der Tabellenzweite die Begegnung in den Griff. Sturmspitze Tobias Metzner bereitete den Führungstreffer vor, Büßlebens Adrian Heymel traf ins eigene Tor. Fünf Minuten später vollendete Metzner zum 2:0 für Weida, eine eigentlich beruhigende Führung.

Nach der Pause versäumte es der FC Thüringen das Spiel endgültig zu entscheiden. Der dritte Treffer gelang nicht und der Gastgeber bekam Oberwasser. In 85.Minute war es erneut Heymel, diesmal traf er ins richtige Tor und verkürzte. Weida hatte nun noch eine gute Möglichkeit zur Entscheidung, aber die wurde vergeben. In der Nachspielzeit dann das böse Erwachen. In der 94.Minute glich Leonard Schmidt mit dem letzten Angriff des Spiels zum 2:2 aus. Es war nicht das erste Mal im Verlaufe der Saison, das Weida einen sichergeglaubten Vorsprung nicht über die Zeit brachte, siehe Fahner Höhe, Geratal und Test in Rabenstein. Das 2:2 beim Tabellenletzten war letztendlich eine Enttäuschung. Weida nun auf Platz 3, empfängt am kommenden Samstag zum Ostthüringenderby den SV Blau-Weiß 90 Neustadt und sollte dann höchst konzentriert ins Spiel gehen.