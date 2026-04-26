Auswärtssieg auf dem Betze Eintracht Braunschweig setzt mit einem 2:0 beim 1. FC Kaiserslautern ein starkes Zeichen im Abstiegskampf von red · Heute, 11:23 Uhr · 0 Leser

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Eintracht Braunschweig hat am 31. Spieltag einen wichtigen Dreier eingefahren. Die Löwen gewannen beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:0 und verschafften sich damit wertvolle Luft im engen Tabellenkeller der 2. Bundesliga. Faride Alidou brachte die Niedersachsen früh in Führung, Joker Erencan Yardimci entschied die Partie nach dem Seitenwechsel. Defensiv präsentierte sich die Mannschaft von Lars Kornetka über die gesamte Spielzeit diszipliniert und zweikampfstark.

Vor stimmungsvoller Kulisse auf dem Betzenberg begann Kaiserslautern engagiert, kam jedoch zunächst kaum zu klaren Abschlüssen. Braunschweig verteidigte kompakt und schlug mit der ersten echten Gelegenheit eiskalt zu. Nach einem Distanzschuss von Lino Tempelmann konnte FCK-Keeper Enis Kamga den Ball nicht festhalten. Faride Alidou reagierte am schnellsten und staubte zur 1:0-Führung ab (14.). Der Treffer gab den Gästen Sicherheit und veränderte die Statik der Begegnung.

Kaiserslautern bemühte sich um eine schnelle Antwort, doch Braunschweig ließ nur wenig zu. Die beste Möglichkeit der Gastgeber vereitelte Thorben Hoffmann mit einer starken Parade gegen Paul Joly (19.). Danach kontrollierten die Löwen das Geschehen weitgehend und nahmen den knappen Vorsprung mit in die Pause. Löwen bleiben stabil und setzen den entscheidenden Konter Auch nach dem Seitenwechsel drängte der FCK auf den Ausgleich, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Zwar kam Naatan Skyttä nach einer Stunde zu einer guten Chance, setzte seinen Versuch aber knapp vorbei.