Auswärtssieg am Ostermontag

Schon vier Tage nach dem Westerheim-Spiel, am Ostermontag, ging es zum Auswärtsspiel nach Eggingen. Gegen formstarke Egginger konnten wir drei Punkte mitnehmen. Wir schafften es, an unsere gute Leistung vom Gründonnerstag anzuknüpfen und konnten in der 32. Minute nach toller Vorarbeit von Deniz Aslaner durch Rudi Komissarov die 1:0-Führung erzielen. Diese Führung konnten wir in der 75. Minute nach einem Eckball von Dennis Strobel und einem Kopfballtreffer von Max Krivan zum 2:0 ausbauen. Am Ende ein verdienter Sieg, der uns im Abstiegskampf etwas Luft verschafft.