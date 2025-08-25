 2025-08-21T14:07:42.707Z

Spielbericht

Auswärtssieg am 1. Spieltag

Vorwärts Spoho Köln ist mit einem klaren Auswärtssieg in die neue Saison gestartet. Beim GSV 1910 Moers setzte sich die Kölner Mannschaft mit 4:0 durch.

Verlinkte Inhalte

Frauen-RL West
GSV Moers
Spoho Köln

Bereits in der 8. Minute brachte Sarah Jabbes die Gäste nach einem Schuss mit dem linken Fuß aus halbrechter Position in Führung. In der 24. Minute erhöhte Leonie Prößl auf 2:0, indem sie nach einem Lattenschuss von Jennifer Schlee stark nachsetzte.

Nach der Pause kontrollierte Spoho weiter das Spiel. In der 67. Minute stellte Ann-Kathrin Vinken nach Vorlage von Jabbes auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Hannah Lorbach mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck zum 4:0-Endstand.

Der Gastgeber aus Moers zeigte insgesamt wenig Gegenwehr und kam lediglich mit vereinzelten Konterversuchen in die Nähe des Spoho-Strafraums. Vorwärts Spoho Köln präsentierte sich mit einer insgesamt guten Leistung zum Auftakt der Regionalliga-Saison, hat aber trotz des klaren Ergebnisses noch Steigerungspotenzial.

Gruber - Kremer, Lorbach, Vinken, Sabbatino (77. Lang) - Dohmann (77. Schanze), Schlee (67. Hoppe), Rackow - Jabbes (77. Meyer), Prößl (60. Behrends), Plank

Aufrufe: 025.8.2025, 16:22 Uhr
Vorwärts SpohoAutor