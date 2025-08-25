Auswärtssieg am 1. Spieltag

Bereits in der 8. Minute brachte Sarah Jabbes die Gäste nach einem Schuss mit dem linken Fuß aus halbrechter Position in Führung. In der 24. Minute erhöhte Leonie Prößl auf 2:0, indem sie nach einem Lattenschuss von Jennifer Schlee stark nachsetzte.



Nach der Pause kontrollierte Spoho weiter das Spiel. In der 67. Minute stellte Ann-Kathrin Vinken nach Vorlage von Jabbes auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Hannah Lorbach mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck zum 4:0-Endstand.



Der Gastgeber aus Moers zeigte insgesamt wenig Gegenwehr und kam lediglich mit vereinzelten Konterversuchen in die Nähe des Spoho-Strafraums. Vorwärts Spoho Köln präsentierte sich mit einer insgesamt guten Leistung zum Auftakt der Regionalliga-Saison, hat aber trotz des klaren Ergebnisses noch Steigerungspotenzial.

Gruber - Kremer, Lorbach, Vinken, Sabbatino (77. Lang) - Dohmann (77. Schanze), Schlee (67. Hoppe), Rackow - Jabbes (77. Meyer), Prößl (60. Behrends), Plank