Der Oberligist Türkspor Neckarsulm gewinnt heute beim Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall mit 4:0 und steht verdient in der nächsten Runde des WFV-Pokals.

Sportfreunde Schwäbisch Hall Spf. S.-Hall

In der 20. Minute dann die Führung für Türkspor: Tom Marmein verwandelt einen Freistoß traumhaft direkt oben links in den Winkel – 0:1.

Im Optima Sportpark starteten die Hausherren aktiver, hatten in der 8. Minute per Kopf die erste gute Gelegenheit – vorbei. Kurz darauf Pech für Türkspor: Seybold trifft aus kurzer Distanz nur die Latte (11.). Auch Hall kam noch einmal gefährlich vor das Tor, doch Kevin Rombach parierte stark.

Nach dem Treffer fand Türkspor Neckarsulm immer besser ins Spiel. In der 40. Minute der nächste Nadelstich: Nach einem Angriff über links landet der Ball in der Mitte bei Mateo Divkovic, der das Spielgerät mit voller Wucht im Tor versenkt – 0:2.

Ab diesem Moment übernahm Türkspor endgültig das Kommando. Noch vor der Pause (45.) erhöhte Burak Alabas nach einer schönen Kombination über rechts auf 0:3.

Die zweite Hälfte blieb weitgehend unter Kontrolle der Gäste. In der 77. Minute folgte der Schlusspunkt – und der hatte es in sich: Eine starke Kombination der eingewechselten Spieler über Gilles, Hellmann und Croitoru, der überlegt zum 0:4-Endstand einschiebt. Starker Spielzug.

Die Hausherren hatten in der zweiten Hälfte – abgesehen von zwei Abschlüssen – nicht mehr viel zu bieten. Türkspor ließ defensiv nichts mehr zu und brachte den Sieg souverän über die Zeit.

Tütkspor-Spielertrainer Julian Grupp sagt: „Auswärtssieg, 4:0 in Schwäbisch Hall – das sind die nackten Fakten! Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und dem Einzug in die nächste Pokalrunde. Natürlich gab es Höhen – wenn du 0:4 gewinnst – aber auch Tiefen, die wir gut überstanden haben. Das Spiel wird wie immer analysiert, und wir ziehen daraus unsere Schlüsse. Dann gehen wir mit neuer Energie und Elan in unser erstes Oberligaspiel!“