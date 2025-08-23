Auswärtssieg

Am Freitag, den 22.08.2025, gastierten die Sportfreunde Donnstetten beim SV Hülben II. Das Spiel begann vielversprechend mit druckvollen Angriffen Richtung gegnerisches Tor. Doch wie schon in der Vorwoche brachte ein früher Gegentreffer unsere Mannschaft ins Hintertreffen. Trotz vieler Bemühungen und laufstarkem Mittelfeldspiel, allen voran durch Pascal Hummel, fehlte zunächst das Erfolgserlebnis. Kurz vor der Pause nutzte Hülben einen individuellen Fehler und erhöhte per Distanzschuss aus rund 35 Metern überraschend auf 0:2.

Direkt danach erhöhte unser SFD den Druck. Nachdem Simon Bächle eine Großchance liegen ließ, traf nur eine Minute später Sascha Seiler zum wichtigen 1:2-Anschluss.

Nach der Pause kam erneut, wie letzte Woche, Sebastian König als Joker ins Spiel, und wie schon in der Vorwoche war er sofort zur Stelle: In der 56. Minute überköpfte er den Keeper nach einer verunglückten Abwehraktion und stellte auf 2:2. Von da an kippte die Partie komplett zugunsten unserer Elf. Zunächst legte Kenan Seferovic mustergültig auf, sodass Sebastian König zum 2:3 vollenden konnte, ehe er selbst das 2:4 für Sascha vorbereitete.