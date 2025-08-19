Auswärtssieg!

Eher unerwartet siegte der FC am Sonntag mit 4:3 beim TSV Wiebelsbach.

Schon früh ging man durch Bachi Cicek in Führung, musste dann aber durch einen Doppelschlag zwei Gegentreffer hinnehmen. Der FC fing sich schnell wieder und konnte durch Ervin Paska noch vor der Pause ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel schaffte die beiden FC-Torschützen jeweils ihren zweiten Treffer und so führte man ab der 63. Minute mit 4:2. Allerdings gelang den Gastgebern schon wenig später der Anschlusstreffer per Strafstoß.

So blieb die Partie spannend und der FC konnte letztlich durch eine starke Abwehrleistung die ersten Punkte einfahren.