Auswärtssieg

Mit dem FV Vorwärts Faurndau II hatte die Zeller Mannschaft am Sonntag Mittag den nächsten Gegner aus dem Tabellenmittelfeld vor der Brust. Zur Freude der mitgereisten Zeller Anhänger beherrschte der TSG über die gesamten 90 Minuten das Spielgeschehen. Aus der augenscheinlichen Überlegenheit konnte man am Ende zwei Mal Kapital schlagen und mit einem 0:2-Sieg vom Platz gehen. Die Treffer erzielten Chris Leihbacher nach Vorlage Simon Geiger und Peter Schwegler nach Vorlage Marcel König. Mit einer grundsoliden Mannschaftsleistung und gewonnen drei Punkten geht der TSG Zell u. A. mit Rückenwind in die kommende Trainingswoche, um bestmöglich vorbereitet in das Duell gegen den FC Heiningen II zu gehen. In diesem Aufeinandertreffen gegen den direkten Tabellennachbarn ist ein Sieg wichtiger denn je, wenn die obersten Tabellenplätze in unmittelbarer Reichweite bleiben sollen. Dickes Dankeschön an die Zeller Fans und den Support hier und dort!

N.H.