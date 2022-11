Auswärtssieg!

Am Sonntag konnten wir bei eisigen Temperaturen einen ungefährdeten 4:0 Auswärtssieg eintüten und somit die nahezu perfekte Hinserie mit 18 ungeschlagenen Spielen krönen!

Schon in der ersten Halbzeit konnten wir durch einen stark aufspielenden David Brink früh mit 2 Toren in Führung gehen.

Beim ersten Treffer flog ein wie an der Schnur gezogener Ball unseres Maestros Dennis Bahns auf die linke Seite direkt in den Lauf unseres blitzschnellen Berlings der den Ball butterweich auf die Birne unseres Torjägers Brink schlug, der direkt in der 15. Minuten zum 1:0 einnickte.

Kurz darauf brach Jakob Steinkamp auf der rechten Seite durch und flankte in die Mitte. Der Ball wurde direkt vor die Füße von Spürnase Brink gelegt, der noch einen Spieler austanzte und furztrocken in die rechte untere Ecke abschloss!

Kurz vor der Halbzeit wurde Brink noch im Strafraum gelegt.

Simon Lemper passte sich den Temperaturen an und verwandelte eiskalt in die obere linke Ecke!

Mit dieser Führung ging es dann auch in die Katakomben!

Im zweiten Durchgang wurden dann mal wieder einige Chancen ausgelassen, welches das Ergebnis letztendlich nicht zu hoch werden lies.