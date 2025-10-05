Auswärtsschwäche hält an!

Beim TSV Hüttlingen verpennte man die erste Viertelstunde zwar nicht komplett, in vielen Zweikämpfen waren die Spieler des TSV jedoch einen Schritt voraus. Das 1:0 fiel dann auch nach einer Stafette über vier bis fünf Stationen, die Legat mit einem Heber ins lange Eck vollendete. Erst jetzt wachte unsere Mannschaft langsam auf und man hatte einige Chancen zu verzeichnen, die man aber allesamt nicht bis zum Ende ausspielte. Und so blieb es für Torwart Gruel im Hüttlinger Tor zunächst noch sehr ruhig. Nach dem Seitenwechsel ging das Spiel dann nur noch auf ein Tor, die größte Chance von Ilg nach Eller-Zuspiel hielt Hüttlingens Keeper auf der Linie stark. Man konnte auch einige weitere Szenen verbuchen, in denen aber meist wenige Prozent fehlten, um diese erfolgreich umzusetzen. Auch die Gelb-Rote Karte von Buse in der 75.Minute änderte nicht viel am allgemeinen Spielverlauf. Unsere Mannschaft versuchte nach vorne zu spielen und die Heimelf stand bis auf wenige Ausnahmen sehr sicher. Kurz vor Schluss machte der TSV nach einem Konter dann auch noch das 2:0 und behielt so die drei Punkte für sich. Insgesamt erneut ein schwacher Auswärtsauftritt mit sehr viel Schatten und wenig Licht. Das lässt für die kommenden Aufgaben wenig Positives erhoffen.