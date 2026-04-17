Auswärtsschwäche bleibt Thema: Deinsen verliert in Föhrste

– Foto: Marcel Eichholz

Der TSV Deinsen hat im Nachholspiel der Kreisliga Hildesheim einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim TSV Föhrste unterlag die Mannschaft am Mittwochabend mit 0:2 (0:0) und musste die Heimreise ohne Punkte antreten.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit prägte der personelle Aderlass auf beiden Seiten das Geschehen. Viele Abläufe wirkten Stückwerk, klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Erst in der Schlussphase vor der Pause gewann Föhrste zunehmend die Oberhand. Der Gastgeber erspielte sich mehrere Möglichkeiten, während Deinsen den Zugriff verlor und Mühe hatte, die Ordnung zu halten. Dass es dennoch torlos in die Kabinen ging, war auch einer Portion Glück zu verdanken.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich der TSV Deinsen zunächst wieder und gestaltete die Partie ausgeglichener. In der 60. Minute verhinderte Torhüter Mathias Meinhart mit einer starken Parade den Rückstand. Kurz darauf bot sich Elbisjon Ahmetaj nach einem Konter die Chance zur Führung, doch wie schon zuvor fehlte im Offensivspiel die nötige Durchschlagskraft.

So blieb die Partie lange offen – bis zur Schlussphase. Innerhalb weniger Minuten wurde Deinsen zweimal ausgekontert: In der 75. und 79. Minute nutzte der TSV Föhrste ähnliche Situationen eiskalt aus und entschied die Begegnung zu seinen Gunsten. Deinsen fand darauf keine Antwort mehr.