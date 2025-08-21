Auswärtsschwach wie gehabt, offensiv zu harmlos: Hankofens Baustellen

Es ist keine große Überraschung, aber schon früh zeichnet sich auch in dieser Spielzeit ab, dass es Hankofen über die Heimspiele richten muss. Drei Auftritte bislang in der Fremde - drei Schneiderfahrten: 0:3 in Buchbach, 0:2 in Eichstätt und zuletzt 0:2 in Bayreuth. Cheftrainer Tobias Beck differenziert allerdings: "Mit der Auswärtsleistung in Bayreuth war ich zufrieden. Kein Vergleich zu dem wirklich schlechten Spiel zum Auftakt in Buchbach." Punkte gab`s aber auch in der Wagnerstadt keine.

Endlich wieder Heimspiel, werden sich daher nicht nur die Anhänger der "Dorfbuam" sagen. Allerdings: Eingedenk der Auswärtsschwäche stehen die Niederbayern zuhause unter Zugzwang. So sieht`s auch Beck: "Wir haben nach vier Spieltagen drei Punkte auf dem Konto. Das heißt, es ist schon leichter Druck da. Zumal es gegen einen Gegner geht, der punktgleich mit uns ist. Da sollte ein Sieg her."



Dabei hilfreich wäre, wenn in der Offensivabteilung der Knoten platzen würde. Ein einziger Saisontreffer gelang den "Dorfbuam" bislang nur. "Das ist natürlich ein großes Thema bei uns. Wir haben uns diese Woche eine Statistik angesehen. Bei der Anzahl an Torchancen, die eine Mannschaft für einen Treffer braucht, liegen wir auf dem vorletzten Platz in diesem Ranking. Und klar, die bisherige Ausbeute mit einem Saisontreffer spricht schon auch Bände. Aber ich will das auch nicht zu hoch hängen: Wir haben erst vier Partien absolviert, erspielen uns Chancen, sind aber im letzten Drittel zu ineffektiv. Daran arbeiten wir intensiv und ich hoffe, dass in der Hinsicht gegen Fürth der Groschen fällt", so Beck.

Mit dem "kleinen" Kleeblatt kommt eine typische Profireserve nach Hankofen. "Eine spielerisch sehr gute Mannschaft, die für eine U23 auch über eine gute Körperlichkeit verfügt. Das wird spannend", meint Beck.

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Samuel Pex klagt weiterhin über Beschwerden im Sprunggelenk. Beim Spiel in Eichstätt hatte er sich in dem Bereich eine Blessur zugezogen. Eine MRT-Untersuchung soll nun Klarheit bringen. Gegen Fürth ist er jedenfalls keine Option. Ansonsten fehlt zudem nur Langzeitausfall David Löffler.