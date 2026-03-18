Auswärtsschlappe an der Orla

Dabei begann die Partie für Saalfeld durchaus ordentlich. In den ersten Minuten lagen sogar Chancen zur Führung in der Luft: Jonas König vergab bereits in der 4. Minute, der Kapitän ließ in der 13. Minute eine weitere Großchance aus. In der 20. Minute belohnte sich der FCS dann: Patrick Hook traf zur 0:1-Führung. Neustadt/Orla konnte fast im Gegenzug durch Wahl ausgleichen, doch die Gäste blieben zunächst stabil und glichen die spielerischen Vorteile der Gastgeber mit hohem Laufaufwand bis zur Pause aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff folgte allerdings ein Knackpunkt: Ein Abwehrfehler führte in der Nachspielzeit (45.+4) zu einem Strafstoß, den Grau sicher zum 2:1 verwandelte.

Bis zur 64. Minute konnte Saalfeld trotz zunehmender Überlegenheit der Hausherren noch dagegenhalten. Mit dem 3:1 durch R. L. Engler brach die Mannschaft dann jedoch völlig auseinander. Innerhalb von zehn Minuten schraubte Neustadt/Orla das Ergebnis auf 6:1 hoch. Zusätzlich wurde es aus Saalfelder Sicht noch dramatischer: Beim vierten Gegentreffer gab es nach einer Notbremse Rot für den FC-Keeper. Der eingewechselte junge Julius Kaßner kam zu seinem ersten Punktspieleinsatz und war beim von Wahl ausgeführten Strafstoß sogar nah dran – konnte den Treffer aber nicht verhindern. In der Schlussphase bemühten sich die Gäste zwar noch, das Ergebnis zu korrigieren, doch zwei Chancen blieben ungenutzt. Den Schlusspunkt setzte schließlich Wahl in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer zum 7:1.