Auswärtspunkt in turbulenten Zeiten...

Am sonnigen Sonntag musste der SV Endingen beim TV Köndringen antreten. Die Kaiserstühler, welche ihre beiden Spielertrainer Florian Metzinger und Stipe Malencia unter der Woche freigestellt haben, kämpfen um jeden Punkt im harten Abstiegskampf. Dazu kamen weitere Ausfälle, was das Unterfangen nicht leichter machte. Nach Abpfiff stand ein leistungsgerechtes 2:2.

Die Köndringer versuchten von Beginn an Druck aufzubauen. Hierbei brachen sie immer wieder gefährlich auf den Flügeln durch. Ebenso generierten sie einige Freistöße und Eckbälle. Hierbei kamen sie aber nur zu einer guten Abschlussmöglichkeit, welche SVE-Keeper Lukas Wunderlich über die Latte lenken konnte. Auf der anderen Seite hatte Hussein Bazzi die Führung auf dem Fuß, doch der Schuss flog knapp am TVK-Tor vorbei. Danach verflachte die Partie, wobei beide Teams sich nichts schenkten.

Direkt nach Wiederanpfiff gingen die Hausherren in Front. Einen gut heraus gespielten Angriff konnte Dennis Kern verwerten. Direkt danach konnte Lukas Wunderlich einen weiteren Gegentreffer verhindern. In der 55.Spielminute fiel dann der Ausgleich. Nach einem tollen Abschlag von Lukas und einer leichten Verlängerung eines TV-Spielers mit dem Kopf, stieß Erdogan Aldemir in die sich bietende Lücke. Sein trockener Abschluss schlug halbhoch im kurzen Eck ein – 1:1. In einer insgesamt doch eher chancenarmen Partie konnte Rupp den TV Köndringen wieder in Führung bringen. Nach einem Missverständnis konnte dieser das Geschenk annehmen und ins verwaiste Gehäuse schieben – 2:1 (65.). Doch die Kaiserstühler gaben nicht auf und stemmten sich mit Mann und Maus gegen die Niederlage. Nach einem Rückpass und Fehlers des Keepers, konnte Fabian Schillinger dieses Angebot ebenso annehmen und ins leere Tor schießen – 2:2 (80.). Danach kämpften beide Teams und versuchten ihrerseits noch den Siegtreffer zu erzielen, welcher aber nicht mehr fallen sollte.

Fazit

In einer schwierigen Gesamtsituation konnte der SV Endingen einen zweimaligen Rückstand aufholen und beim TV Köndringen einen Auswärtspunkt entführen. Am Ende wird sich zeigen, ob dieser Gold wert sein könnte. Nun geht es gegen den Abstiegskonkurrenten aus Herbolzheim. Es gibt nur ein Motto: Kräfte bündeln und einen Heimsieg einfahren !

Bereits am Donnerstag, 30.04. empfängt der SV Endingen den FV Herbolzheim. Das Abstiegsderby wird um 18:45 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter