Auswärtspunkt bei strahlendem Sonnenschein

Am Sonntag, den 28.09.2025 konnte die SG Elztal auswärts gegen die zweite Mannschaft der Alemania Freiburg-Zähringen einen Punkt einfahren. Bei strahlendem Sonnenschein konnten einige Zuschauer bei diesem kämpferischen Spiel mitfiebern.

Die Gäste aus dem Elztal zeigten sich ab der ersten Minute hellwach und dominierten das Spiel anfangs stark. Nach einem Freistoß um die Mittellinie, zielsicher geschossen von Johanna Herr, konnte Marie Schätzle-König nach einer brillanten Annahme den Ball souverän ins Netz schieben. 1:0 für die SG!

Die Führung konnte die Mannschaft lange aufrechthalten, die freiburger Gegner kamen jedoch mehr in Fahrt, sodass sich ein ausgeglichenes, kämpferisch starkes Spiel entwickelte. An klaren Torchancen mangelte es jedoch auf beiden Seiten.