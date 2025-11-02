Auswärtspunkt

Die Gäste aus Maierhöfen kamen gut ins Spiel und konnten die Partie zunächst ausgeglichen gestalten. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld statt und Chancen waren auf beiden Seiten erst Mal Mangelware. Mit zunehmender Spieldauer wurde der TSV Grünkraut stärker und erarbeitete sich ein paar hundertprozentige Chancen. Hier hatte der SVMG zum einen großes Glück und zum anderen Melissa Dieterle im Tor, die ihr Team im Spiel hielt.

Erst gegen Ende des ersten Durchgangs kamen die Maierhöfnerinnen wieder besser ins Spiel und ließen mit zwei Großchancen aufhorchen. So wurde Hannah Rudhart schön frei gespielt, doch ihr Abschluss landet zu mittig bei der Torspielerin. Kurz vor dem Pausentee hatte dann noch Emelie Dieterle den Führungstreffer auf dem Fuß, aber ihr Torschuss aus spitzem Winkel geht knapp über die Latte.



Die zweite Halbzeit begann zunächst wieder ziemlich ausgeglichen. Auf tiefem und rutschigem Geläuf taten sich aber beide Teams schwer ordentliche Spielzüge zu kreieren. Dennoch hatte der SVMG durchaus Möglichkeiten in Führung zu gehen, war im Abschluss aber zu harmlos.



Leider musste man in der 77. Min das 0:1 hinnehmen. Tasja Kränkle konnte sich im Laufduell durchsetzen und überlegt ins lange Eck einschieben. Zum Glück liessen sich die Gäste dadurch nicht unterkriegen. Nach einem schönen Spielzug war es Anna Lena Spieler, die zum verdienten Ausgleich traf (83. Min). Danach versuchten zwar beide Teams das Spiel für sich zu entscheiden, doch am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1.