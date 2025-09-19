Auswärtsprüfungen für die engsten Verfolger des Tabellenführers

Die heimischen Verfolger des Spitzenreiters MTV Hesedorf müssen am Wochenende auswärts antreten. Für die FSV Hesedorf/Nartum geht es am Sonnabend zum FC Byhusen, während der FC Wörpetal am Sonntag beim punktgleichen FC Walsede gefordert ist. Parallel dazu empfängt der TuS Zeven den FC Alfstedt/Ebersdorf, der FC Nordheide tritt beim TSV Bevern an.

Byhusen wartet nach dem Aufstieg auf den ersten Punkt, gilt im Duell mit der FSV als Außenseiter. Dennoch zeigte die Mannschaft von Trainer Eick Gerken beim 2:6 in Bremervörde in seinen Augen Fortschritte. „Wir haben ein 0:2 aufgeholt und Moral bewiesen“, sagt Gerken, mahnt aber, die Fehler abzustellen: „So viele individuelle Aussetzer können wir uns in dieser Liga nicht erlauben.“

Gegner Hesedorf/Nartum kämpft weiter mit Verletzungspech. Neben den Langzeitverletzten Jakob und Aaron Vogel sowie Jens van Santen fehlen nun auch Kapitän Phil Dohrmann und Lennard Mindermann für längere Zeit. Trainer Alexander Kupiec will sich davon nicht beirren lassen. „Wir werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe aufbieten“, sagt er, warnt aber davor, Byhusen angesichts der Tabellensituation zu unterschätzen.

Walsede gegen Wörpetal ist eines der Top-Spiele des Wochenendes

Eines der Topspiele des Spieltags steigt am Sonntag in Kirchwalsede. Dort trifft der heimische FC Walsede auf den FC Wörpetal – beide Teams liegen in Reichweite zur Tabellenspitze und könnten auch die überraschende Niederlage Scheeßels bei Unterstedt II ausnutzen. Wörpetals Trainer Dennis Bargemann sieht die Begegnung als Standortbestimmung: „Bis auf den ersten Spieltag haben wir wirklich gute Spiele gezeigt. Jetzt gilt es, vielleicht auch mal nicht nur spielerisch zu glänzen. Wir müssen zeigen, dass wir auch körperlich dagegenhalten können.“

Walsedes Spielertrainer Michel Müller schiebt dem Gegner die Favoritenrolle zu: „Wahrscheinlich ist Wörpetal der Top-Kandidat auf die Meisterschaft in diesem Jahr.“ Zugleich kündigt er an, sich mit seiner Elf nicht verstecken zu wollen: „Wir werden dagegenhalten und unsere Chancen suchen.“

Zeven muss vor allem die kompakte Abwehr der Gäste knacken

Auch der TuS Zeven will seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Das 4:4-Unentschieden in Walsede stoppte die Niederlagenserie. „Das wollen wir bestätigen“, sagt Trainer Sören Haß, der einen defensiv eingestellten Gegner erwartet. „Wir müssen Lösungen finden, um die Kompaktheit von Alfstedt/Ebersdorf zu knacken.“

Die Gäste hatten zwei Wochen Pause, reisen ausgeruht an. Trainer Niklas Frey gibt die Marschroute vor: „Wenn wir in Zeven gewinnen, wäre es ein ordentlicher Saisonstart.“ Mit sieben Punkten aus vier Spielen steht der FC solide da und möchte sich im oberen Mittelfeld festsetzen.

Mit dem nächsten Sieg will Nordheide weiter Boden gutmachen

Spannung verspricht das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Nordheide und dem TSV Bevern. Nordheide feierte vor zwei Wochen in Zeven den ersten Sieg und möchte daran anknüpfen. „Die Mannschaft wächst zusammen, die Abläufe werden immer besser abgestimmt“, sagt Thorsten Holst, der Betreuer des nach der Fusion neu formierten Teams. Beim Gegner meint er Defensivprobleme ausfindig gemacht zu haben: „Die gilt es zu nutzen.“

Beim TSV Bevern ist die Stimmung nach zwei Niederlagen in Serie gedrückt. Trainer Patrick Wellbrock fordert mehr Einsatzbereitschaft: „Wir laufen unseren eigenen Ansprüchen hinterher. Gegen Nordheide zählt nur ein Sieg, dafür müssen wir griffiger sein als zuletzt in Nartum.“

