Auswärtsniederlage und erstmals ohne Tor

Auf dem Kunstrasen entwickelte sich von Beginn an eine flotte Partie. Trainer Jürgen Walther hatte sein Team auf eine Mannschaft eingestellt, die kompakt als Mannschaft agiert und der 11. Tabellenplatz das wahre Potential nicht widerspiegelt.
BERICHT von Adi Volbert // SV BW '90 Neustadt/Orla
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Peter Wittwer versuchte es in der 58. Minute mit einem Heber aus zentraler Position, der jedoch keine Probleme für Bratsch darstellte. In der 64. Minute konnte der Keeper eine Flanke von rechts nicht festhalten, doch Maxim Engler kam im Nachsetzen nicht mehr entscheidend an den Ball. Blau-Weiß ’90 erhöhte in der Schlussphase nochmals den Druck: Maxim Engler fasste sich in der 74. Minute zentral ein Herz, sein Schuss wurde von Bratsch über die Latte gelenkt. Auch in der 82. und 85. Minute fehlte nur das letzte Quäntchen Glück – erst schlenzte Elia Walther den Ball knapp am langen Pfosten vorbei, dann verzog Josia Walther nach schönem Zusammenspiel mit Maxim Engler ebenfalls um Zentimeter. In der 88. Minute kam es noch einmal zu einem gefährlichen Freistoß von Elia Walther, den der Keeper erst im zweiten Versuch aus der Gefahrenzone boxte. Danach war Schluss.
Fazit: Blau-Weiß 90 zeigte über weite Strecken eine engagierte und spielstarke Leistung mit gefühlten 80 Prozent Ballbesitz, ließ jedoch die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Geratal nutzte eine der wenigen Chancen eiskalt und verteidigte die knappe Führung bis zum Ende. Trotz der Niederlage kann das Team aus Neustadt mit seiner Leistung zufrieden sein. Mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre mindestens ein Punkt verdient gewesen. Adiv
Frank Schwalenberg (Trainer SpVgg Geratal): „Ich kann es so zusammenfassen, Mentalität schlägt Qualität. Neustadt ist eine spielstarke Mannschaft, die einen wunderschönen Ball spielt. Wir wussten, dass wir nur mit einem großem Fight dagegenhalten können. Wir wollten mit einer dichten Staffelung Neustadt die Räume nehmen, damit sie nicht ins Fußball spielen kommen. In der 1. Hälfte war es ausgeglichen und wenn der Elfmeter reingegangen wäre, weiß man auch nicht, wie das Spiel dann gelaufen wäre. In der 2. Hälfte war Neustadt dann wesentlich stärker, hat das Spiel im Griff gehabt, hat zu wenig draus gemacht, denn die Chancen waren da. Am Ende des Tages muss ich sagen Neustadt war eindeutig die fußballerisch bessere Mannschaft, wir haben ein bisschen mehr gefightet und deshalb freuen wir uns über die 3 Punkte.“
Jürgen Walther (Trainer SV BW '90 Neustadt/Orla): „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir wollten hier um Punkte kämpfen, das haben wir auch gemacht. In der 1. Hälfte war die Partie noch offener als der Gegner noch ein zwei Möglichkeiten hatte. In der 2. Hälfte dann, da haben wir den Gegner 2 bis 3 mal in unsere Hälfte gelassen und zur Wahrheit gehört auch dazu, uns fehlt dann eben die Endkonsequenz, wo wir vorn dann auch die richtige Entscheidung treffen. Wir bleiben drauf bis zum Schluss, kämpfen um die Punkte. Spielerisch, Raumaufteilung, wir sind da, wollen im 1 gegen 1 das lösen, war alles gut. Am Sechzehner war dann einfach Schluss. Wir müssen es wieder auf die Platte kriegen als Mannschaft gierig zu sein.“
