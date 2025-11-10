Auswärtsniederlage und erstmals ohne Tor

Bereits in der 6. Minute sorgte ein Freistoß von Elia Walther für die erste gefährliche Situation im Strafraum der Gastgeber. Nach einer Kombination über links kam der Ball zurück ins Zentrum, doch Steven Simon verpasste nur knapp. Zwei Minuten später folgte der nächste vielversprechende Angriff: Über die linke Seite kombinierten sich Peter Wittwer und Josia Walther sehenswert durch, die Flanke fand Robin Lee Engler im Zentrum, dessen Abschluss wurde noch abgefälscht und strich hauchdünn am linken Pfosten vorbei, eine gute Möglichkeit zur Neustädter Führung. Geratal zeigte sich erstmals in der 10. Minute, als sich die Kombination zwischen Thubthimdee und Möller über rechts gefährlich in Szene setzte, der Abschluss aber deutlich über das Tor ging. Kurz darauf bot sich den Gastgebern nach schnellem Umschaltspiel eine weitere Möglichkeit (16.), doch der Schuss von Rodney verfehlte das Ziel ebenso. In der 19. Minute musste Keeper Maximilian Paul erstmals ernsthaft eingreifen, als ein Schuss der Gerataler Nummer 20 erst im Nachfassen gesichert werden konnte. Nur eine Minute später fiel dann der Rückstand: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schaltete Geratal schnell um, Steven Simon spekuliert auf Abseits, Rodney lief allein auf Maximilian Paul zu und verwandelte eiskalt zum 1:0 (20.). Blau-Weiß ließ sich davon jedoch nicht beirren und kam kurz darauf zu einer Riesenchance: Peter Wittwer wurde im Strafraum von hinten vom Torschützen der Gerataler , Rodney, gefoult – Elfmeter. Robin Lee Engler trat an, zielte flach nach rechts, doch Bratsch im Tor der Gastgeber ahnte die Ecke und hielt stark (31. Minute). Das hätte der Ausgleich sein können. Noch vor der Pause hatte Blau-Weiß’90 durch Elia Walther per Kopf nach Flanke von Tobias Grau (40.) und in der Nachspielzeit durch Robin Lee Engler, Keeper Bratsch springt am Ball vorbei, aber Hübner verhindert kurz vor dem Einschlag, weitere Möglichkeiten zum Ausgleich. Mit dem knappen Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Peter Wittwer versuchte es in der 58. Minute mit einem Heber aus zentraler Position, der jedoch keine Probleme für Bratsch darstellte. In der 64. Minute konnte der Keeper eine Flanke von rechts nicht festhalten, doch Maxim Engler kam im Nachsetzen nicht mehr entscheidend an den Ball. Blau-Weiß ’90 erhöhte in der Schlussphase nochmals den Druck: Maxim Engler fasste sich in der 74. Minute zentral ein Herz, sein Schuss wurde von Bratsch über die Latte gelenkt. Auch in der 82. und 85. Minute fehlte nur das letzte Quäntchen Glück – erst schlenzte Elia Walther den Ball knapp am langen Pfosten vorbei, dann verzog Josia Walther nach schönem Zusammenspiel mit Maxim Engler ebenfalls um Zentimeter. In der 88. Minute kam es noch einmal zu einem gefährlichen Freistoß von Elia Walther, den der Keeper erst im zweiten Versuch aus der Gefahrenzone boxte. Danach war Schluss.