Auswärtsniederlage in Zähringen



Nach der Niederlage im Derby gegen die SG Sexau/Buchholz eine Woche zuvor wollte die erste Mannschaft der SG Wasser/Kollmarsreute auswärts in Zähringen wieder einen Sieg einfahren.



Wie gewohnt zeigte die SG von Beginn an ansehnlichen Fußball und war in der ersten Viertelstunde die aktivere Mannschaft. Das erste Tor jedoch fiel auf der anderen Seite. Nach einem Konter musste Stürmer Seftel nur noch einschieben. Keine fünf Minuten später kassierte die SG ein weiteres Gegentor nach dem ein hoher Ball über die Kette nicht gut verteidigt wurde. Zum Glück konnte Hepp mit seinem Kopfballtor nur wenige Sekunden später den Anschlusstreffer erzielen. Anschließend erhöhte die SG den Druck und ließ etliche Chancen zum Ausgleich liegen. Entweder der Heimkeeper oder das Aluminium retteten für die Heimelf. Kurz vor der Pause erhöhte dann Zähringen dann aber auf 3:1. Nach einem Eckball der SG und dem darausfolgenden Konter, überlupfte Chear Torhüter Ziser. Anschließend war Halbzeit.



Nach der Pause machte die SG da weiter wo Sie vor der Pause aufgehört hatte und drängte auf einen weiteren Anschlusstreffer. In der 55. Minute konnte Seiboth nach Einwurf von Hepp per Kopf auf 3:2 verkürzen. Die Euphorie hielt nicht lange, da die Heimelf nur fünf Minuten später auf 4:2 erhöhen konnte. Ein Angriff über die rechte Seite wurde nicht konsequent verteidigt und endete mit einem Tor aus spitzem Winkel. In den letzten Minuten verbuchte die SG weitere Großchancen, welche allesamt nicht den Weg ins Tor fanden. Auf der Gegenseite hatte man noch Glück nach Kontern der Heimelf nicht noch ein Gegentor zu fangen.



Am Ende bleibt es beim 4:2 für Alemania Zähringen bei dem die SG zu viele Chancen liegen lässt und viel zu einfach Gegentore kassiert.