Auswärtsniederlage in Vichttal

Aufgrund zahlreicher verletzter Spieler mussten wir am Sonntag mit einem stark dezimierten Kader von nur zwölf Mann zum Auswärtsspiel in Vichttal antreten. Von Beginn an taten wir uns auf dem sehr kleinen Kunstrasen extrem schwer. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

In der 33. Minute ging das Heimteam dann nicht ganz unverdient mit 1:0 in Führung. Danach fanden wir aber besser ins Spiel und konnten uns kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag belohnen: In der 40. Minute traf Beckers, drei Minuten später legte Schmeling nach und drehte das Spiel zu unseren Gunsten. Das 2:1 zur Halbzeit war verdient – hätte allerdings noch höher ausfallen können. Nach dem Seitenwechsel passierte lange nicht viel. Wir kombinierten uns häufig gut bis zum gegnerischen Strafraum durch, wirklich zwingend wurde es aber selten. Das Spiel plätscherte vor sich hin – bis zur 75. Minute, als Vichttal nach einem unglücklichen Fehler in unserer Hintermannschaft zum Ausgleich kam.