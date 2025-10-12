Auswärtsniederlage in Undingen

Unsere Zweite war an diesem Sonntag zu Gast in Sonnenbühl, eine lange Reise, die leider nicht mit Punkten belohnt wurde. Krankheitsbedingt geschwächt, aber dennoch ordentlich besetzt, startete die Mannschaft zunächst gut in die Partie.

Nach rund 20 Minuten fiel das 1:0, als ein Fernschuss nicht gesichert werden konnte und der Nachschuss, aus abseitsverdächtiger Position, im Netz landete. Nur eine Minute später erhöhten die Gastgeber, aus der Situation, glücklich auf 2:0. Noch vor der Pause musste der SFD zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.