Auswärtsniederlage in Undingen

Unsere Zweite war an diesem Sonntag zu Gast in Sonnenbühl, eine lange Reise, die leider nicht mit Punkten belohnt wurde. Krankheitsbedingt geschwächt, aber dennoch ordentlich besetzt, startete die Mannschaft zunächst gut in die Partie.
Nach rund 20 Minuten fiel das 1:0, als ein Fernschuss nicht gesichert werden konnte und der Nachschuss, aus abseitsverdächtiger Position, im Netz landete. Nur eine Minute später erhöhten die Gastgeber, aus der Situation, glücklich auf 2:0. Noch vor der Pause musste der SFD zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team bemüht und kam zu einigen guten Chancen, blieb aber ohne Erfolg. Sonnenbühl nutzte die sich bietenden Räume und traf noch zweimal, beide Male mit einer Portion Slapstick-Glück.
Am Ende ein gebrauchter Tag für unsere Zweite, die sich trotz des klaren Ergebnisses kämpferisch zeigte.