Auswärtsniederlage in Hörn

Der FC Walheim musste sich auswärts bei Hörn 2 mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Trotz der schwierigen personellen Situation und der hohen Temperaturen hat die Mannschaft bis zum Schluss alles versucht, das Spiel noch zu drehen.
Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass den aktuell noch verfügbaren Spielern kein Vorwurf zu machen ist. Die Mannschaft nimmt die derzeitige Situation an und versucht Woche für Woche, das Beste daraus zu machen.
Durch den Sieg von Vennwegen in Freund 2 bleibt trotz der bereits eingefahrenen Meisterschaft von Vennwegen der Kampf um Platz zwei weiterhin spannend und auch wir sind dort noch mitten im Rennen.
Am kommenden Wochenende steht gegen Breinig 3 das letzte Heimspiel der Saison an. Dort wollen wir uns auch von unserem treuen Publikum verabschieden und alles daransetzen, noch einmal eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen.