Auswärtsniederlage in Hörn

Der FC Walheim musste sich auswärts bei Hörn 2 mit 2:3 (0:2) geschlagen geben. Trotz der schwierigen personellen Situation und der hohen Temperaturen hat die Mannschaft bis zum Schluss alles versucht, das Spiel noch zu drehen.

Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass den aktuell noch verfügbaren Spielern kein Vorwurf zu machen ist. Die Mannschaft nimmt die derzeitige Situation an und versucht Woche für Woche, das Beste daraus zu machen.