Auswärtsniederlage in Genkingen

Das erste Auswärtsspiel der Sportfreunde Donnstetten || stellte sich als ähnlich schwer heraus wie die Auftaktpartie. Man merkte, dass die fehlende Erfahrung noch nicht vollständig kompensiert werden kann. Ein echter Lichtblick war jedoch Niklas Schill, der in den ersten 20 Minuten mit viel Einsatz und Spielfreude auf sich aufmerksam machte und den Gegner mehrfach vor Probleme stellte, leider ohne zählbaren Erfolg.

Im weiteren Verlauf zeigte sich Genkingen individuell eine Spur abgeklärter und nutzte seine Chancen konsequent. Trotz einer engagierten Schlussphase und offensiven Bemühungen blieb unserer Mannschaft ein Treffer verwehrt. Am Ende stand ein klares 0:7, das den Spielverlauf etwas zu deutlich widerspiegelt.