Auswärtsniederlage: HSC-Reserve verliert beim Tabellenzweiten

– Foto: Birte Meyer

Es war das erwartet schwere Bezirksliga-Spiel beim SV Vorwärts Hülsen für die Reserve des Heeslinger SC. Durch die 1:3-Niederlage beim spielstarken Gastgeber ist der Zug nach ganz vorne für die Cordes-Elf nun endgültig abgefahren.

„Wir wussten von vornherein, dass Hülsen gerade bei eigenem Ballbesitz eine sehr gute Mannschaft ist“, erklärte HSC-Coach Robin Cordes nach der Partie. Dementsprechend gingen die Heeslinger etwas abwartend in die Begegnung. Allerdings agierte Hülsen zunächst genauso abwartend.

Eine Standardsituation sorgte in der zehnten Minute schließlich für die 1:0-Führung des SVV. Nach einem Eckball köpfte Justin Meyer den Ball ins Tor. „Wir sind in der Situation nicht energisch genug zum Ball gegangen“, fand Cordes.

Danach geschah zunächst wieder herzlich wenig vor beiden Toren. Doch in Minute 31 gelang den Heeslingern der Ausgleich. Daniel Holsten setzte sich auf der linken Angriffsseite durch, zog in die Mitte und erzielte aus spitzem Winkel das 1:1.

Doch nur vier Minuten später gelang den Hülsenern die erneute Führung. Ausgangssituation war wieder ein Standard. Der Heeslinger Abwehr gelang es nicht, den Ball nach einem Freistoß ordentlich zu klären, sodass er bei Tjare Müller landete, der aus 20 Metern aufs Tor hielt und unten rechts ins Tor traf. „Ein sehr schönes Tor“, musste auch der Heeslinger Trainer anerkennen.

Gäste können ii zweiter Hälfte keine klaren Torchancen kreieren



Mit dem 2:1 für die Gastgeber ging es schließlich in die Kabinen. In der Pause nahm Cordes einige Umstellungen vor. „Wir haben auch versucht, das Spiel häufiger flach zu eröffnen, um so etwas mehr fußballerische Elemente in unser Spiel zu bekommen“, so der HSC-II-Coach. Das gelang den Gästen auch. Dennoch kreierten sie keine klaren Torchancen.

Hülsen blieb bei Kontern weiter torgefährlich. In der 65. Minute rettete HSC-Keeper Hannes Butt noch gegen Lasse Schmidt. Sechs Minuten später zeichnete sich Butt erneut aus, dieses Mal war jedoch Niklas Rosebrock zur Stelle und staubte zum 3:1 ab.

Im Anschluss warf Heeslingen noch einmal alles nach vorn. Hülsens Abwehr zeigte sich jedoch sattelfest, weshalb es dem HSC weiterhin nicht gelang, sich Tormöglichkeiten herauszuspielen. Da auch der SVV nicht mehr viel nach vorn tat, blieb es schließlich beim 3:1-Sieg des Tabellenzweiten.

„Es war ein chancenarmes, aber nicht langweiliges Spiel“, resümierte Robin Cordes nach dem Schlusspfiff. „Wir haben gegen die aus meiner Sicht fußballerisch beste Mannschaft der Liga verloren. Das muss man dann auch anerkennen.“



