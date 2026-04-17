Auswärtsniederlage für VfB II gegen Schmiedehausen

Für die Zweite des VfB Oberweimar ging es heute bei nasskaltem Wetter zum erwartet schweren Auswärtsspiel nach Schmiedehausen. Nach der zuletzt starken Siegesserie der Mannschaft um Trainer Malte Hüser reiste der VfB heute nicht in seiner Stammbesetzung an. Auf dem schwerem Geläuf hatte die Zweite große Probleme ihr Spiel aufzubauen, was die Gastgeber eiskalt ausnutzen. Zur Pause stand es 4:0 aus Sicht der Heimmannschaft.

In der zweiten Halbzeit kam Oberweimar besser ins Spiel und dem nach Verletzung zurückgekehrten Wolter, gelang in der 53. Minute der herrlich anzusehende 4:1 Ehrentreffer mit dem Außenriss ins lange Ecke. Doch Schmiedehausen machte keine zwei Minuten später aus der darauffolgenden Anstoß-Aktion den Deckel drauf und erstickte die Hoffnung einer Wende aus VfB-Sicht im Keim. Schmiedehausen blieb auch danach weiter dominant, legte in der 80. Minute nochmals nach und gewann am Ende verdient mit 6:1.