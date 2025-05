Auswärtsniederlage für die SG Aschheim/Kirchheim

Gegen die Zweite Mannschaft von der SG Grafing/Assling taten wir uns von Beginn an schwer ins Spiel zu finden. Die Grafinger, die mitten im Abstiebskampf stecken, erwischten den besseren Start und konnten nach einem hohen Ball den Führungstreffer erzielen. Nach einer taktischen Umstellung fanden wir zwar besser ins Spiel, trotzdem konnten die Gastgeber ein zweites Tor nachlegen. In der Halbzeit wussten wir, dass es nicht leicht wird, wir mindestens einen Punkt mitnehmen wollen.

In der zweiten Hälfte lief es dann auch besser und wir kombinierten uns über das Mittelfeld bis nach vorne. Zu 100% Chancen kamen wir zwar auch nach der Halbzeit nicht, trotzdem hatten wir die Spielkontrolle und ließen hinten weniger zu. Leider gelang uns der Anschlusstreffer nicht und uns gingen nach und nach die Kräfte aus. Durch einen Elfmeter und einen Ballverlust im Zentrum mussten wir noch zwei Gegentore in der Schlussphase hinnehmen. So endete das Spiel 4:0 für die SG Grafing/Assling.

Abhacken und nächste Woche wieder die drei Punkte holen.